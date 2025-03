Estrangeiros vão pagar 18 mil euros para estudar medicina

Os estudantes internacionais vão poder frequentar o curso de mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC). A propina custará 18 mil euros ano.

A partir do próximo ano letivo as faculdades de medicina têm autorização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, sendo que a FMUC vai ter 15 vagas para estudantes internacionais.

O valor que criou alguma celeuma entre os estudantes. Os cinco representantes dos estudantes no Conselho Geral da Universidade de Coimbra emitiram um comunicado onde revelam que votaram contra a propina por se tratar de um “valor injustificado, incoerente e incomportável”.

