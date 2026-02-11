diario as beiras
Coimbra

Montenegro diz em Coimbra que “estamos no limiar da capacidade possível” para conter as águas do Mondego

11 de fevereiro de 2026 às 16 h50

DB/Pedro Filipe Ramos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje que se está no limiar da capacidade para conter as águas do Rio Mondego mas garantiu que tudo o que pode ser feito está a ser feito, pedindo tranquilidade.

“Nós vivemos um tempo de grande exigência, de um desafio extremo, estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do Rio Mondego, e, portanto, a palavra é simultaneamente de tranquilidade, porque tudo o que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema que é a evacuação”, afirmou.

O primeiro-ministro participou hoje numa reunião nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra, que contou com a presença do Presidente da República, a ministra do Ambiente, os secretários de Estado da Proteção Civil e Administração Local, vários autarcas e o presidente da APA.

Autoria de:

Agência Lusa

