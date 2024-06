Estado do tempo em Portugal continental agrava-se a partir de hoje e até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado do tempo em Portugal continental a partir da tarde de hoje, com precipitação por vezes forte, acompanhada de granizo e de trovoada.

De acordo com as previsões do IPMA, o agravamento das condições meteorológicas prolonga-se até ao próximo domingo, dia 30, devido à ação de uma depressão centrada a oeste da Península Ibérica e que irá deslocar-se para nordeste a partir de sábado, originando assim uma progressiva melhoria do estado do tempo.

A partir da tarde de hoje está prevista a ocorrência de aguaceiros no interior norte, que poderão ser acompanhados de trovoada, mais provável em zonas de montanha.

Na quinta-feira, a instabilidade será mais generalizada a partir da tarde no interior das regiões norte e centro, podendo a precipitação ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, ocasionalmente sob a forma de granizo, bem como a possibilidade de localmente ocorrerem rajadas fortes.

Esta situação irá prolongar-se ao longo de todo o dia de sexta-feira, estendendo-se a todo o território continental, sendo este o dia em que o IPMA prevê maior severidade do estado do tempo.

Para sábado, os técnicos esperam um desagravamento significativo do estado do tempo, ainda com ocorrência de precipitação, em especial nas regiões norte e centro, mas com menor intensidade do que nos dias anteriores, não se prevendo precipitação a partir de domingo.

Está também prevista uma descida de temperatura até sábado, com uma gradual recuperação a partir de domingo, acompanhando a melhoria do estado do tempo.

Devido a esta situação meteorológica, foram já emitidos avisos para os próximos dias.