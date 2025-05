Espólio de Poiares Baptista doado à Biblioteca Científica do Rovisco Pais

A encerrar o II Colóquio Museu das Ciências da Saúde, que decorreu no auditório do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, teve lugar a sessão de doação do acervo bibliográfico de António Poiares Baptista, reputado médico e professor catedrático falecido em 2023, à Biblioteca Científica desta unidade de saúde de referência situada na Tocha.

Depois da visita à exposição e a anteceder o descerramento de placa, foram várias as intervenções que destacaram a importância do espólio doado, assim como a figura e o percurso notável do médico e o gesto da sua família.

“O acervo que Poiares Baptista reuniu ao longo da vida terá como fiel depositário a Biblioteca Científica do Rovisco Pais, cujo já de si valiosíssimo espólio ganha agora maior expressão. São estes ativos culturais que se constituem como um verdadeiro reforço de atratividade do nosso território, ao mesmo tempo que se revitaliza o legado do histórico do Hospital Rovisco Pais”, lembrou Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal.

