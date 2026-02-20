André Sardet, D.A.M.A, Diogo Piçarra, João Pedro Pais, Luís Trigacheiro, Marisa Liz e Miguel Araújo estão entre os artistas nacionais que sobem ao palco, no dia 4 de março, para participar num espetáculo solidário, em Coimbra.

“A iniciativa tem como objetivo angariar fundos e mobilizar apoio para as populações afetadas pela tempestade Kristin e pelas cheias do Baixo Mondego, que atingiram os municípios de Coimbra, Soure, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz”, informou hoje a Câmara Municipal de Coimbra.

O espetáculo solidário “É Preciso Acreditar” realiza-se no Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 04 de março, pelas 21H30.

