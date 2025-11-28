Um espetáculo com momentos de teatro, música e dança vai assinalar os 350 anos da morte de D. António Luís de Meneses, terceiro conde de Cantanhede e primeiro Marquês de Marialva, no domingo, às 21:00.

Tendo como palco a praça Marquês de Marialva, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, a produção cénica “Marquês de Marialva – Honra & Glória”, com autoria e encenação de Nuno Marques, conta com um elenco de 15 atores profissionais e amadores, apoiado por 14 figurantes, e integra a participação de grupos de teatro locais.

O concelho “volta, assim, a ser palco de um dos maiores projetos culturais do ano, produzido pela companhia de teatro Episódio Medieval – Associação Cultural”, disse a Câmara de Cantanhede.