diario as beiras
CantanhedeCIM Região de Coimbra

Espetáculo assinala 350 anos da morte do Marquês de Marialva

28 de novembro de 2025 às 17 h28
Espetáculo será na praça Marquês de Marialva, em Cantanhede. Fotografia: Arquivo

Um espetáculo com momentos de teatro, música e dança vai assinalar os 350 anos da morte de D. António Luís de Meneses, terceiro conde de Cantanhede e primeiro Marquês de Marialva, no domingo, às 21:00.

Tendo como palco a praça Marquês de Marialva, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, a produção cénica “Marquês de Marialva – Honra & Glória”, com autoria e encenação de Nuno Marques, conta com um elenco de 15 atores profissionais e amadores, apoiado por 14 figurantes, e integra a participação de grupos de teatro locais.

O concelho “volta, assim, a ser palco de um dos maiores projetos culturais do ano, produzido pela companhia de teatro Episódio Medieval – Associação Cultural”, disse a Câmara de Cantanhede.

Autoria de:

Agência Lusa

