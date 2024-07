Esperadas mais de 50 mil pessoas nos cinco dias da EXPOH de Oliveira do Hospital

Mais de 50 mil pessoas são esperadas na EXPOH de Oliveira do Hospital, que promete ser “um verdadeiro festival da família, música e gastronomia”, de 24 a 28 de julho, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal.

“Este ano vamos assumir a EXPOH como um grande festival das famílias, na região Centro, com uma forte aposta no cartaz musical, com grandes nomes nacionais, e uma forte componente gastronómica. Estimamos receber mais de 50 mil visitantes”, destacou José Francisco Rolo.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, explicou que a edição de 2024, cujo investimento rondou os 120 a 130 mil euros, foi pensada para ser “um verdadeiro encontro das famílias” e ainda para “dar as boas-vindas à diáspora” oliveirense.

“Queremos fazer um festival com grandes nomes, mas também um festival que seja ponto de encontro das famílias. Para isso, temos a componente gastronómica, com a restauração, as tasquinhas, a ‘street food’ e também um novo espaço que é o OH Taberna”, informou.

De acordo com o autarca, este novo espaço é dedicado às freguesias deste concelho do interior do distrito de Coimbra, onde irão “apresentar as suas especificidades, a sua gastronomia tradicional típica”.

“Simultaneamente serão divulgados os próximos eventos, um conjunto de iniciativas que dão dinamismo e força à atividade turística”, acrescentou.

De acordo com José Francisco Rolo, o certame, que terá lugar ao longo de cinco dias, “cresceu para o seu exterior”.

“Vai ter também uma zona de exposição institucional, de um conjunto de parceiros do Município de Oliveira do Hospital, como a Comunidade Intermunicipal [da Região de Coimbra], escolas do concelho, que terão oportunidade de apresentar às famílias a sua oferta formativa”, concretizou.

Também o setor automóvel ganha um espaço na EXPOH, bem como o setor das máquinas e dos acessórios e ainda o setor imobiliário.

“Teremos também uma fanzone, com simuladores de ralis e outros, várias atividades de lazer e também uma componente dirigida às crianças”, descreveu.

O cartaz musical prevê os espetáculos de Zé Amaro, Tiago Taborda e dos Irmãos Coragem logo no dia de abertura do certame; e Rafael Abrantes, “Van Zee” no dia seguinte.

A 26 de julho sobe ao palco Richie Campbell, José Pinhal Post-Mortem Experience, enquanto no dia seguinte é a vez dos Delfins.

A 28 de julho, a EXPOH encerra com os Dama e com um concerto dos Pearl Band Pearl Jam Tribute.

O dia 24, dia de arranque do certame, é de entrada gratuita, variando o bilhete diário dos restantes dias entre os três e quatro euros, enquanto o bilhete geral tem o valor de 12 euros.

“Serão cinco dias de uma mostra da vitalidade e força do concelho de Oliveira do Hospital, do seu dinamismo económico e social”, concluiu o autarca.