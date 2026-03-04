Realiza-se nos dias 6 e 7 de março, no Hotel Eurostars Oasis Plaza , na Figueira da Foz, a reunião anual do Grupo de Estudo de Doenças do Miocárdio e do Pericárdio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. De acordo com um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização afirma que “são esperados cerca de 250 especialistas de todo o país”.

Ainda de acordo com a nota, “a genética é uma componente cada vez mais estudada no âmbito das doenças cardíacas, onde condições como a miocardiopatia hipertrófica, doença hereditária que se estima afetar 1 em cada 500 pessoas na Europa, são diagnosticadas frequentemente em jovens e responsáveis por queixas de insuficiência cardíaca ao longo da vida e morte súbita”.

Considerada uma das áreas mais diferenciadas e desafiantes da cardiologia, durante os dois dias do evento, “serão apresentadas e debatidas as principais novidades científicas nesta área, metodologias de diagnóstico e novas terapêuticas de precisão que já existem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal, outras que estão disponíveis noutros países europeus, bem como terapêuticas ainda em investigação, visando melhorar a sobrevida e a qualidade de vida destes doentes”, acrescenta o documento.

Esta reunião cumpre também o objetivo do Grupo de Estudo de formar mais cardiologistas vocacionados para estas doenças. Antes da reunião, nos dias 4 e 5 de março, foram realizados três cursos, em colaboração com o Grupo de Estudo de Genética e Biologia Celular da SPC (Descodificar a Genética das Miocardiopatias, o Grupo de Estudo de Fisiopatologia de Esforço e Reabilitação Cardíaca da SPC (Miocardio-PT: O esforço nas Miocardiopatias, e a APAPE – Associação Portuguesa de Arritmologia, _Pacing_ e Eletrofisiologia (Ao ritmo das miocardiopatias.