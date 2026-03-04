diario as beiras
Figueira da FozSaúde

Especialistas discutem terapêuticas de precisão para doenças do miocárdio na Figueira da Foz

04 de março de 2026 às 16 h43
0 comentário(s)
DR

Realiza-se nos dias 6 e 7 de março, no Hotel Eurostars Oasis Plaza , na Figueira da Foz, a reunião anual do Grupo de Estudo de Doenças do Miocárdio e do Pericárdio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. De acordo com um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização afirma que “são esperados cerca de 250 especialistas de todo o país”.

Ainda de acordo com a nota, “a genética é uma componente cada vez mais estudada no âmbito das doenças cardíacas, onde condições como a miocardiopatia hipertrófica, doença hereditária que se estima afetar 1 em cada 500 pessoas na Europa, são diagnosticadas frequentemente em jovens e responsáveis por queixas de insuficiência cardíaca ao longo da vida e morte súbita”.

Considerada uma das áreas mais diferenciadas e desafiantes da cardiologia, durante os dois dias do evento, “serão apresentadas e debatidas as principais novidades científicas nesta área, metodologias de diagnóstico e novas terapêuticas de precisão que já existem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal, outras que estão disponíveis noutros países europeus, bem como terapêuticas ainda em investigação, visando melhorar a sobrevida e a qualidade de vida destes doentes”, acrescenta o documento.

Esta reunião cumpre também o objetivo do Grupo de Estudo de formar mais cardiologistas vocacionados para estas doenças. Antes da reunião, nos dias 4 e 5 de março, foram realizados três cursos, em colaboração com o Grupo de Estudo de Genética e Biologia Celular da SPC (Descodificar a Genética das Miocardiopatias, o Grupo de Estudo de Fisiopatologia de Esforço e Reabilitação Cardíaca da SPC (Miocardio-PT: O esforço nas Miocardiopatias, e a APAPE – Associação Portuguesa de Arritmologia, _Pacing_ e Eletrofisiologia (Ao ritmo das miocardiopatias.

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de março

Reorganização de trânsito suprime ligação da rua do Brasil à avenida Urbano Duarte
04 de março

Especialistas discutem terapêuticas de precisão para doenças do miocárdio na Figueira da Foz
04 de março

PCP de Coimbra lamenta morte de militante João Pinto Ângelo
04 de março

BE diz que nomeação de vereadora para a gestão do ITAP parece ser de "caráter transacional"

Figueira da Foz

Figueira da FozSaúde
04 de março às 16h43

Especialistas discutem terapêuticas de precisão para doenças do miocárdio na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
04 de março às 10h50

Pedido prolongamento do prazo das obras do centro de formação

0 comentário(s)
Figueira da Foz
04 de março às 09h30

Elyse Energy investe 800 milhões de euros em nova unidade industrial na Marinha das Ondas

0 comentário(s)

Saúde

Figueira da FozSaúde
04 de março às 16h43

Especialistas discutem terapêuticas de precisão para doenças do miocárdio na Figueira da Foz

0 comentário(s)
NacionalSaúde
03 de março às 16h34

Risco de cancro associado à obesidade motiva campanha da Liga Contra o Cancro

0 comentário(s)
Agir/ NegóciosCoimbraSaúde
03 de março às 10h15

Grupo Bluepharma celebra 25 anos a iniciar novo ciclo de expansão

1 comentário(s)