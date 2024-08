Escultores da Turquia, Bulgária e Portugal criam obras ao vivo em Ansião

Quatro artistas da Turquia, Bulgária e de Portugal participam no Encontro Internacional de Escultores – Territórios de Pedra, que decorre até domingo em Ansião, no distrito de Leiria.

Aynur Öztürk, da Turquia, Liliya Pobornikova, da Bulgária e os portugueses Mário Lopes e Thierry Ferreira estão a criar obras originais desde o dia 24 de julho na Mata Municipal de Ansião, num exercício que pode ser acompanhado ao vivo pelo público.

Segundo informação hoje divulgada pela Câmara de Ansião, o processo de elaboração das obras tem atraído “inúmeros curiosos e visitantes, interessados nesta forma de arte”.

Do encontro entre os escultores e o público tem resultado um “ambiente de partilha de vivências, experiências e convívio”.

A “interação cultural contribuirá para o enriquecimento do tecido social da região e para a promoção da arte como ferramenta de expressão e diálogo”, acrescenta o comunicado do município, segundo o qual o Encontro Internacional de Escultores visa “exaltar a rica herança cultural e o património natural” do concelho.

O território de Ansião destaca-se pela “imponente paisagem de pedra calcária e pela sua importância na história, desde os tempos pré-romanos, até aos dias de hoje”.

O Encontro Internacional de Escultura – Territórios de Pedra tem coordenação do escultor Thierry Ferreira, um dos artistas em atividade no encontro.

Cada participante está a transformar blocos de pedra calcária em obras de arte que “enriquecerão o património cultural e artístico de Ansião”.

O evento faz parte das Festas do Concelho de Ansião e prevê a inauguração das esculturas criadas no âmbito do encontro no dia 09 de agosto, na abertura das festividades.