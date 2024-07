Escola em Cantanhede será utilizada para atividades de associações culturais

As instalações da Escola Básica (EB) de Balsas serão utilizadas de forma comunitária por três associações de Febres, que vão promover a realização de suas atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas, anunciou hoje a Câmara Municipal de Cantanhede.

Esta autarquia do distrito de Coimbra formalizou hoje um protocolo que estabelece a cedência gratuita das instalações da EB de Balsas à Junta de Freguesia de Febres que, por sua vez, as cede ao Rancho Folclórico Rosas de Maio, à Associação Gandareza D’Arte e ao Clube Desportivo Caça e Pesca de Febres.

O edifício será utilizado para a realização de atividades relacionadas com as respetivas associações, nomeadamente as atividades de índole social, cultural, recreativa e desportiva, revelou hoje o Município em nota enviada à agência Lusa.

“O nosso entendimento é o de que as escolas devem ser utilizadas pela vida associativa local”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, citada na nota, declarando que “as pessoas que frequentaram uma determinada escola têm memórias ligadas a esse lugar, e essas memórias devem ser preservadas”.

“Desejamos é que realmente seja um protocolo que marque uma mudança no uso do espaço e que seja uma nova fase para as associações, fortalecendo os laços comunitários”, completou a presidente.

Segundo este protocolo, cabe às associações fazer a manutenção, reparação e limpeza das instalações e do espaço envolvente, bem como suportar os encargos decorrentes e as despesas inerentes à utilização do imóvel, nomeadamente de fornecimento de bens e serviços, energia elétrica, água, gás, telefone, segurança, entre outras despesas, adiantou a autarquia.

A partilha das despesas será na proporção dos espaços cedidos, ou seja, o Rancho Folclórico Rosas de Maio (50%), a Associação Gandareza D’Arte (30%) e o Clube Desportivo de Caça e Pesca de Febres (20%).

O protocolo, assinado por Helena Teodósio, pela presidente da Junta de Freguesia de Febres, Raquel Grilo, e pelos presidentes das respetivas associações (Rancho Folclórico Rosas de Maio – Associação Recreativa e Cultural, Clube Desportivo Caça e Pesca de Febres e Associação Gandareza D’Arte), é válido por um ano e renovável automaticamente por períodos iguais.