Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

22 de janeiro de 2026 às 14 h19
DR

A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra informou que registou recentemente duas variedades de sementes próprias: Feijão ‘Agrária de Coimbra 201’ e Pimento ‘Agrária de Coimbra 301’.

O Feijão ‘Agrária de Coimbra 201’ é uma variedade de crescimento indeterminado, desenvolvida por esta instituição de ensino superior em modo de produção biológica.

Já o Pimento ‘Agrária de Coimbra 301’ é uma população tradicional de pimento doce originária da região do Sabugal (Nordeste de Portugal).

Segundo o professor e investigador Pedro Mendes-Moreira, as sementes de ambas as variedades encontram-se em multiplicação para poderem ser disponibilizadas aos agricultores o mais breve possível.

Autoria de:

Agência Lusa

