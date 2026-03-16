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Coimbra

Engenharia Aeroespacial é a estrela dos novos cursos da UC

16 de março de 2026 às 09 h35
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O curso de licenciatura em Engenharia Aeroespacial que vai ter início este ano na Universidade de Coimbra (UC) é o sexto ministrado em outras tantas universidades do país – Lisboa, Porto, Minho, Aveiro e Évora – gerando a expectativa de que será um dos que vai registar uma das notas mais altas de ingresso. É assim noutras instituições de ensino superior, situando-se “na linha da frente da inovação, que permite desenvolver aeronaves mais eficientes, drones avançados e sistemas espaciais de elevada precisão”.

40 vagas de entrada

O curso abre com 40 vagas para alunos que procuram “áreas essenciais da engenharia, com aprofundamento em aerodinâmica, estruturas aeronáuticas, propulsão, materiais avançados, sistemas espaciais e controlo de voo”, adianta o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC.

Com um plano de estudos de três anos baseado nas tecnologias mais modernas, a Enggenharia Aeroespacial permite “integração no mercado de trabalho ou continuação de estudos no 2.º ciclo”, ou seja para mestrado.

| Pode ler a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

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