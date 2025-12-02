diario as beiras
Coimbra

Encontro Nacional de Direções Associativas em março de 2026 na Associação Académica de Coimbra

02 de dezembro de 2025 às 18 h01
DR

A próxima edição do Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) terá lugar em Coimbra, nos dias 07 e 08 de março de 2026, informou hoje a direção-geral da Associação Académica de Coimbra.

De acordo com a Associação Académica de Coimbra (AAC), a candidatura foi apresentada e aprovada por unanimidade no último fim de semana, na mais recente edição do ENDA.

O ENDA assume-se como “a principal plataforma de deliberação e debate político no seio do movimento associativo estudantil, reunindo todas as associações e federações académicas ou de estudantes do país”.

Autoria de:

Agência Lusa

