A próxima edição do Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) terá lugar em Coimbra, nos dias 07 e 08 de março de 2026, informou hoje a direção-geral da Associação Académica de Coimbra.

De acordo com a Associação Académica de Coimbra (AAC), a candidatura foi apresentada e aprovada por unanimidade no último fim de semana, na mais recente edição do ENDA.

O ENDA assume-se como “a principal plataforma de deliberação e debate político no seio do movimento associativo estudantil, reunindo todas as associações e federações académicas ou de estudantes do país”.