Encontro de jornalismo cultural debate e divulga proposta artística de Coimbra

Coimbra vai acolher conversas e visitas para abordar a ligação entre os media e a cultura, bem como para dar a conhecer mais da agenda cultural local, no âmbito do Cu.Co.

O 1.º Encontro de Jornalismo Cultural de Coimbra (Cu.Co) nasceu com a ideia “de se transformar num laboratório para se pensar num jornalismo que se faz ligar com a cultura, e também numa forma de projeção da riqueza da oferta cultural de Coimbra no resto do país e, se tudo correr bem, além-fronteiras”, disse hoje o jornalista e diretor da revista digital Rimas e Batidas, Rui Miguel Abreu, numa conferência de imprensa para apresentação do evento.

A iniciativa, que decorre entre quarta-feira e domingo, promove conversas sobre os novos desafios do jornalismo cultural, o ‘hip-hop’ e a construção de comunidades, as residências artísticas e a criação no território, o jornalismo radiofónico e a cobertura de festivais.

Um debate no Salão Brazil sobre o “ecossistema jazz fortíssimo que existe nesta cidade” e uma conversa, na companhia Marionet, sobre o tema “uma cidade de muitos palcos”, onde se procura olhar para o que se faz a nível do teatro em Coimbra, também fazem parte da programação, adiantou o diretor da Rimas e Batidas.

Outros espaços, nomeadamente, o Centro de Artes Visuais (CAV), Convento São Francisco (CSF), Blue House, Rádio Universidade de Coimbra (RUC) e Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), acolhem igualmente o Cu.Co, que, além de conversas, realiza visitas, ‘showcases’ e um cine-concerto.

Segundo Rui Miguel Abreu, foram convidados colaboradores de órgãos de comunicação portugueses (da Visão, do Observador, Gerador e da Time Out, por exemplo), mas também profissionais estrangeiros (do Brasil e Espanha).

A ideia é permitir que “estes jornalistas, em conjunto com os jornalistas que trabalham neste território, possam discutir uma série de questões ligadas com esta problemática, não só do estado atual do jornalismo, mas também do que se faz em Coimbra e que precisa de ser escutado, lido, pensado fora das fronteiras deste concelho”.

“Tenho perfeita noção de que não vamos resolver todos os problemas nesta primeira edição, mas qualquer árvore é semente antes de crescer e é isso que nós vamos estar a fazer com esta primeira edição do Cu.Co: lançar aqui uma semente”.

O evento encerra no CSF, com um ‘DJ set’, onde será possível “trocar contactos, experiências e ideias” e “lançar desafios para o 2.º Encontro”, que os promotores espetram possa acontecer em 2025.

A vereadora da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Ana Cortez Vaz, também presente na conferência, afirmou que o Cu.Co “é uma resposta do município aos anseios das associações culturais locais sobre o facto de não terem visibilidade, sobretudo na comunicação social de âmbito nacional”.

“A oferta cultural no concelho é vasta”, acrescentou, ressaltando que “Coimbra é a terceira cidade do país com mais eventos culturais ao vivo, no número de associações culturais, que são cerca de 100, e nas dinâmicas que as mesmas estabelecem com o território, e no número de equipamentos e infraestruturas culturais”.

“Queremos que os jornalistas venham a Coimbra, que difundam a cultura de Coimbra e que Coimbra se afirme e se consolide cada vez mais como um polo cultural”, finalizou Ana Cortez Vaz.

O chefe da Divisão de Cultura da CMC, Rafael Nascimento, por sua vez, disse que a autarquia já tinha “identificado há algum tempo que a vida cultural de Coimbra estava a viver um momento muito saudável”.

Assim, notou-se ser necessário desenvolver algo para “que esse trabalho que os agentes, os artistas, as estruturas de programação têm vindo a desenvolver, pudesse ser ampliado”, tendo em conta que “existem uma série de desafios ao nível do jornalismo, principalmente do jornalismo cultural, e o facto de também o país viver de algum centralismo nessa área”.

O Cu.Co é promovido pela CMC, em parceria com associações e órgãos de comunicação locais.