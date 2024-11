Encontro com escritor Rui Cardoso Martins no dia 30

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, na Figueira da Foz (Coimbra), acolhe, no dia 30 de novembro, pelas 15:00, mais um encontro da Comunidade de Leitores, desta vez com o escritor Rui Cardoso Martins.

“A Comunidade escolheu como leitura para o mês de novembro o novo romance de Rui Cardoso Martins, ‘As melhoras da morte’”, divulgou a Câmara.

O autor “marcará presença no encontro da Comunidade para falar de um livro em que ‘as particularidades do seu Alentejo – e uma expressão portuguesa por lá comum, foram a inspiração, ou o ponto de partida, para uma história que nos traz de volta Cruzeta, personagem do seu livro de estreia’”, acrescentou.