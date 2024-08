Encontrado sem vida homem que estava desaparecido há uma semana

José Manuel Alves Santos foi encontrado hoje sem vida, na zona de Quiaios – Figueira da Foz, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da GNR de Coimbra.

O homem, de 69 anos, que residia no bairro de São Miguel, em Coimbra, e que sofria de Alzheimer, estava desaparecido desde a noite do dia 26 de julho.

Terá sido visto várias vezes na zona do Choupal, a última delas no último domingo, dia 28, junto à Casa do Guarda, e no dia seguinte junto ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, mas acabou por aparecer a quase 50km de distância.