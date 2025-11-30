Soure
Encontrado por caçador numa valeta em Alfarelos
DR
Um homem de 79 anos foi encontrado, hoje de manhã, numa valeta com água em Alfarelos (estrada que liga Alfarelos aos campos agrícolas), em Soure.
O homem foi encontrado por um caçador que passou pelo local.
Segundo o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários (BV) de Soure , João Silva, o homem terá passado a noite dentro da água. A vítima foi encontrada com sinais vitais, mas após vomitar, entrou em paragem cardiorrespiratória, e foi transportado em estado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra com o acompanhamento da VMER.
Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS