Soure

Encontrado por caçador numa valeta em Alfarelos

30 de novembro de 2025 às 13 h10
DR

Um homem de 79 anos foi encontrado, hoje de manhã, numa valeta com água em Alfarelos (estrada que liga Alfarelos aos campos agrícolas), em Soure.

O homem foi encontrado por um caçador que passou pelo local.

Segundo o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários (BV) de Soure , João Silva, o homem terá passado a noite dentro da água. A vítima foi encontrada com sinais vitais, mas após vomitar, entrou em paragem cardiorrespiratória, e foi transportado em estado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra com o acompanhamento da VMER.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

