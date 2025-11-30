Um homem de 79 anos foi encontrado, hoje de manhã, numa valeta com água em Alfarelos (estrada que liga Alfarelos aos campos agrícolas), em Soure.

O homem foi encontrado por um caçador que passou pelo local.

Segundo o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários (BV) de Soure , João Silva, o homem terá passado a noite dentro da água. A vítima foi encontrada com sinais vitais, mas após vomitar, entrou em paragem cardiorrespiratória, e foi transportado em estado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra com o acompanhamento da VMER.

