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Penela

Empresa SIRL de Penela com prejuízos de 400 mil euros

13 de março de 2026 às 17 h13
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O mau tempo provocou prejuízos de cerca de 400 mil euros na empresa SIRL, com sede em Penela, que se dedica ao fabrico e comercialização de máquinas e ferramentas para a construção civil.

“Em termos de valor, o que reportámos varia entre os 300 e os 400 mil euros”, afirmou à agência Lusa Rui Oliveira, diretor da SIRL.

A parte mais afetada pelo mau tempo foi o edificado da empresa, logo à passagem da depressão Kristin, no final de janeiro, que provocou danos na “parte da frente de alguns edifícios”, bem como na cobertura e nos painéis fotovoltaicos.

Ler noticia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

Agência Lusa

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