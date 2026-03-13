O mau tempo provocou prejuízos de cerca de 400 mil euros na empresa SIRL, com sede em Penela, que se dedica ao fabrico e comercialização de máquinas e ferramentas para a construção civil.

“Em termos de valor, o que reportámos varia entre os 300 e os 400 mil euros”, afirmou à agência Lusa Rui Oliveira, diretor da SIRL.

A parte mais afetada pelo mau tempo foi o edificado da empresa, logo à passagem da depressão Kristin, no final de janeiro, que provocou danos na “parte da frente de alguns edifícios”, bem como na cobertura e nos painéis fotovoltaicos.

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