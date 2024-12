Empresa de cuidados respiratórios abre em Condeixa-a-Nova com 20 trabalhadores

Uma empresa especializada na prestação de cuidados respiratórios domiciliários, a Vivisol, vai criar 20 empregos com a inauguração de novas instalações hoje em Condeixa-a-Nova.

Atualmente, em Portugal, existem “mais de 200 mil pacientes” que carecem de diversos cuidados nesta área, incluindo, entre outros, ventiloterapia nos casos de síndrome de apneia do sono e de insuficiência respiratória crónica, disse à agência Lusa o diretor-geral da Vivisol Portugal, Paulo Caseiro.

Para a empresa, que faz parte da multinacional italiana SOL Group, a entrada em funcionamento das instalações em Condeixa-a-Nova constitui “um ponto de viragem” da presença no país, “consolidando a sua posição como um dos líderes no setor de cuidados respiratórios domiciliários”.

Em 2024, a Vivisol Portugal “projeta fechar o exercício com 10 milhões de euros em receitas e um quadro atual de cerca de 130 funcionários”, referiu numa nota a empresa liderada por aquele docente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

“O nosso trabalho é sobretudo domiciliário”, explicou, indicando que a unidade de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, “é constituídas por escritórios e armazém” onde vão laborar 20 trabalhadores.

A Vivisol, que possui “mais espaços de trabalho em Lisboa e no Porto”, prevê “faturar mais de 17 milhões de euros em Portugal” em 2025, disse Paulo Caseiro.

“A Vivisol tem-se destacado na sua atividade no país, onde desde 2015, ao adquirir a empresa portuguesa Sonocare, criou mais de 100 postos de trabalho”, segundo o comunicado enviado à Lusa.

O SOL Group é uma multinacional de cariz familiar com cotação na bolsa de Milão, na Itália, que reivindica o estatuto de “segundo maior prestador europeu de cuidados domiciliários”, com uma faturação global de mais de um bilião de euros.

“O grupo está representado em todos os países da Europa, bem como China, Índia e América do Sul, com destaque para o Brasil”, salientou o diretor-geral da Vivisol Portugal.

Hoje, a inauguração das instalações em Condeixa-a-Nova realiza-se às 18:00, com a presença de Giulio Fumagalli Romario (administrador executivo do SOL Group), Claudio Garbellini (diretor-geral adjunto do SOL Group), Fabrizio Ferron (diretor da Área Ibéria e Grécia), Nuno Moita (presidente da Câmara de Condeixa) e Paulo Caseiro.