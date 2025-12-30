A “excessiva lotação” que se registou nos últimos fins de semana, na ligação entre Coimbra (Vale das Flores) e Serpins (Lousã), levou a Metro Mondego, empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a prometer “ajustes operacionais” caso a procura se mantenha elevada no arranque da operação comercial marcada para 2026.

“Caso se verifiquem níveis de procura substancialmente superiores à prevista, após a entrada em operação comercial que irá ocorrer no próximo dia 1 de janeiro, a empresa procederá aos ajustes operacionais necessários para assegurar o seu compromisso com a qualidade, a fiabilidade e a segurança do SMM”, refere a Metro Mondego, através de um comunicado.

A empresa admite que “o número de passageiros que têm utilizado o sistema tem-se revelado muito superior às previsões, baseadas nos estudos de procura”. Nos fins de semana de 20/21 e 27/28 de dezembro verificaram-se “situações indesejáveis de excessiva lotação dos veículos”, mas a Metro Mondego justifica essa adesão com o facto de as pessoas terem “curiosidade em experimentar” o sistema, por ser gratuito e devido à época festiva (Natal e Ano Novo).

