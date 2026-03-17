diario as beiras
Coimbra

“Elétrico” homenageado numa viagem emocionada a 1989

17 de março de 2026 às 08 h30
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Foto DB - Pedro Filipe Ramos

“Estou muito emocionado e mal consigo falar, só me vem à cabeça os canhões de água de que fomos alvos”. Estas foram as palavras de José Raúl, mais conhecido por “Elétrico”, depois de um discurso lavado em lágrimas durante a homenagem recebida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), no âmbito das comemorações do 37.º aniversário dos “Secos e Molhados”.
Muito enérgico, rápido e para muitos, “o senhor simpático e humilde”. Qualidades que faziam de Raúlum polícia adorado pelas pessoas. Trabalhou muitos anos a regular o trânsito em Coimbra, mas ontem foi reconhecido por ser um dos elementos policiais mais ativo no episódio marcante dos “Secos e Molhados”, no Terreiro do Paço, em Lisboa, em 1989.
Este episódio, central na história da segurança pública em Portugal, foi um marco determinante na luta pela liberdade sindical no seio da Polícia de Segurança Pública.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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