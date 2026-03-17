“Estou muito emocionado e mal consigo falar, só me vem à cabeça os canhões de água de que fomos alvos”. Estas foram as palavras de José Raúl, mais conhecido por “Elétrico”, depois de um discurso lavado em lágrimas durante a homenagem recebida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), no âmbito das comemorações do 37.º aniversário dos “Secos e Molhados”.

Muito enérgico, rápido e para muitos, “o senhor simpático e humilde”. Qualidades que faziam de Raúlum polícia adorado pelas pessoas. Trabalhou muitos anos a regular o trânsito em Coimbra, mas ontem foi reconhecido por ser um dos elementos policiais mais ativo no episódio marcante dos “Secos e Molhados”, no Terreiro do Paço, em Lisboa, em 1989.

Este episódio, central na história da segurança pública em Portugal, foi um marco determinante na luta pela liberdade sindical no seio da Polícia de Segurança Pública.

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