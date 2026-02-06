Segundo afirmou ontem o vereador Ricardo Silva, na reunião de câmara, ao início da tarde (ainda) havia 75 clientes sem eletricidade no concelho desde o dia em que a depressão Kristin assolou a Figueira da Foz.

O autarca ressalvou que a E-Redes previa restabelecer a normalidade em praticamente todo o concelho até ao final do dia de ontem.

Contudo, o regresso da energia elétrica não garante a todos o acesso a telecomunicações e internet. Muitos figueirenses, incluindo empresas, juntas de freguesia e instituições, continuam sem acesso àqueles serviços.

