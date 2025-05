Eleições na AFC repetidas hoje

A Associação de Futebol de Coimbra vai, hoje, ao final do dia, a eleições, para cumprir a delibaração do Tribunal Central Administrativo do Sul que rejeitou o recurso interposto por Horácio Antunes para evitar a repetição do ato eleitoral de 27 de dezembro de 2023.

Horácio Antunes, que entretanto assumiu funções na direção da Federação Portuguesa de Futebol e Jorge Catarino, que viu a sua lista rejeitada em 2023, disputam a liderança da AFC.

O escrutínio decorre entre as 19H00 e as 21H30, na sede da Associação de Futebol de Coimbra, no Estádio Municipal de Taveiro.