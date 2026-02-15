diario as beiras
Eleição presidencial a decorrer hoje para 36 mil eleitores que não puderam votar devido ao mau tempo

15 de fevereiro de 2026 às 11 h08
As urnas abertas estão abertas em cerca de duas dezenas de freguesias, disse fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE)

Já decorre há três horas a votação para as Eleições Presidenciais nas 20 freguesias e secções de voto onde não foi possível levar a cabo a votação para a Segunda Volta devido ao mau tempo. Por isso, foi adiada para hoje, com as urnas abertas  sem problemas nesses concelhos, disse fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Segundo o porta-voz da CNE, André Wemans, até ao momento, a instituição não tem qualquer informação de abertura tardia das urnas, que abriram às 08H00 e encerram às 19H00.

“Até agora, não há qualquer informação sobre quaisquer atrasos na abertura das urnas. Se ocorresse algum problema, já teríamos tido conhecimento”, afirmou André Wemans, que adiantou que fará um novo ponto de situação por volta das 14H30, já, eventualmente, com alguns dados sobre a taxa de participação. A Segunda Volta das eleições presidenciais realizar-se hoje em 20 freguesias e secções de voto, num total de  36 mil inscritos: Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, noutra de Salvaterra de Magos e ainda  numa de Leiria.

Já conhecido desde domingo passado está o vencedor das eleições, António José Seguro, que, segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi eleito Presidente da República com 66,83% dos votos expressos, contra 33,17% de André Ventura.

