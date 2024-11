Edifício UC Biomed em Coimbra deve estar terminado no início de 2025

O edifício UC Biomed, construído no Pólo III da Universidade de Coimbra e que vai albergar o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, deverá estar concluído no início de 2025.

O edifício que vai albergar o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA-Portugal) deverá estar concluído “no início do próximo ano”, disse fonte do gabinete de comunicação da Universidade de Coimbra, quando questionada pela agência Lusa sobre a autorização do Governo para a revisão de prazos e valor investido.

Na quarta-feira, foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros que revê o montante global autorizado à Universidade de Coimbra (UC) para aquele projeto para 25,1 milhões de euros (ao qual acresce o IVA).

Em 2021, também através de uma resolução de Conselho de Ministros, na autorização da despesa relacionada com aquela empreitada que vai acolher o MIA-Portugal, o Governo apontava para um montante global máximo de 19,5 milhões de euros e previsão de que a obra pudesse estar concluída em 2023.

Já em março deste ano, o valor foi revisto para 22,2 milhões de euros e uma extensão temporal até o fim do presente ano.

Através do documento publicado agora em Diário da República revela-se que houve necessidade de introduzir “alterações específicas e pontuais” em aspetos funcionais no edifício, já durante a execução da obra, que levaram a um “conjunto de trabalhos complementares”.

Além disso, justifica o Governo, “houve lugar a uma nova revisão ordinária de preços e à realização de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões necessários à boa execução e conclusão da empreitada”.

“Todas estas vicissitudes determinaram, igualmente, a prorrogação do prazo de execução”.

Apesar de a empreitada só estar concluída em 2025, a maioria do investimento já se encontra realizado, com a resolução a referir que só está previsto gastar 500 mil euros do total de 25,1 milhões de euros no próximo ano.

Para a Universidade de Coimbra, “esta revisão de prazo é marginal em relação ao prazo total da empreitada”.

Sobre a revisão dos valores do investimento, a UC explicou que, “durante o decurso da obra, existiram aumentos de custos significativos, resultantes da inflação elevada, que somente agora puderam ser quantificados”.