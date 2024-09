École des Maîtres apresenta em Coimbra peça dirigida por Anne-Cécile Vandalem

O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, será palco de um espetáculo da École des Maîtres, uma formação teatral internacional avançada, este ano dirigida pela atriz, dramaturga e encenadora belga Anne-Cécile Vandalem, anunciou hoje a organização.

A peça “Assombrações, rituais, legados e transmissões”, que está agendada para as 18:30 do dia 18 de setembro, no TAGV, é o resultado da 32.ª edição da École des Maîtres, na qual os 16 jovens artistas selecionados se encontram a trabalhar com a atriz belga, revelou o Teatro Nacional D. Maria II, um dos coorganizadores portugueses da iniciativa, em nota enviada hoje à agência Lusa.

No espetáculo, “Anne-Cécile Vandalem irá explorar, com os jovens artistas, o tema da assombração: quais são as histórias enterradas, as histórias-fantasma, que as narrativas dominantes nos impedem de ouvir?”, lê-se no comunicado.

“A partir de relatos contemporâneos, reais e ficcionais, e da sua reconstituição, o grupo tentará compreender as condições de recriação e releitura dos acontecimentos, para que da sua reativação surjam novas versões, menos polarizadas, capazes de abrir caminho a uma zona intermédia, onde outras formas de coexistência se revelem possíveis”, acrescenta.

Criada por Franco Quadri, em 1990, a École des Maîtres afirmou-se como um dos mais significativos projetos internacionais de formação teatral avançada, sendo organizado por entidades de quatro países europeus (Portugal, Bélgica, França e Itália). Todos os anos, quatro artistas de cada um dos países parceiros são selecionados para trabalhar com um criador de renome.

Em Portugal, o projeto é coorganizado pelo TAGV e pelo Teatro Nacional D. Maria II, desde 2019.

A École des Maîtres 2024 conta com a participação de três intérpretes e um dramaturgo ou encenador de cada um dos países do projeto, “escolhidos após a análise das candidaturas efetuadas, por parte de um júri de cada país”.

Assim, este ano fazem parte do projeto Ana de Oliveira e Silva, Anna Solomin-Ohanian, Camille Plocki, Claudia Bruno, Davide Pascarella, Egon Di Mateo, Francesca Osso, Jonathan Lazzini, Louis Atlan, Luca D’Arrigo, Mariana do Ó, Olga Abolina, Pedro Nunes, Roxana Ionesco, Teddy Chawa e Victoria Lewuillon.

Antes da apresentação em Coimbra, o grupo trabalhou com Anne-Cécile Vandalem em Bruxelas, Udine e Milão. Seguir-se-ão apresentações em Angers e Reims.

O júri português de seleção, este ano, foi composto pelo programador cultural Alexandre Lemos, da Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra, o dramaturgo e encenador Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), Sílvio Correia Santos, director do TAGV, e Sofia Campos, da administração do TNDM, que procederam a audições, no passado mês de maio.

Entre os organizadores da École des Maîtres contam-se o Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e o Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, de Itália, o Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie Artistique, da Bélgica, o Centre Dramatique National de Normandie e a Comédie de Reims – Centre Dramatique National, de França.