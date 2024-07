Duas vítimas de naufrágio na Marinha Grande ainda em observação no hospital da Figueira da Foz

Dois dos 11 pescadores resgatados com vida de um naufrágio na quinta-feira ao largo da Marinha Grande, em que morreram três homens, continuam hoje internados no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), informou a instituição.

Em declarações à Lusa pelas 12:45, fonte do hospital disse que um dos pescadores continua em observação “pelo menos até amanhã [sexta-feira]”.

Durante a tarde de hoje, “vai ser reavaliado” o outro náufrago que permanece no HDFF, a fim de verificar se terá ou não alta nas próximas horas.

Uma das vítimas do naufrágio internado no hospital da Figueira de Foz, ocorrido na madrugada de quinta-feira ao largo das praias de São Pedro de Moel e Vieira de Leiria, distrito de Leiria, é o mestre da embarcação.

O ferido mais grave no naufrágio, de 57 anos, foi levado para os Cuidados Intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra, com problemas respiratórios e prognóstico reservado, indicou a Unidade Local de Saúde de Coimbra no dia do acidente.

Não foi até agora possível à Lusa obter informações atualizadas do estado deste ferido.

Das 17 pessoas que seguiam no barco de pesca, oriundo da Figueira da Foz e que adornou, três continuavam desaparecidas hoje ao fim da manhã, enquanto prosseguem as buscas na zona.

Foram confirmados três mortos, tendo sido resgatados 11 sobreviventes.