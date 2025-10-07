diario as beiras
Coimbra

Duas crianças com baixa visão continuam sem transporte especial

07 de outubro às 10 h30
Duas crianças residentes no concelho de Coimbra, ambas com baixa visão, estão há três semanas sem transporte especial, revelou ontem a mãe dos alunos.
Uma semana depois do ano letivo ter arrancado, Ana Vanessa Antunes tinha afirmado à Lusa que os seus dois filhos, de cinco e sete anos, ambos com baixa visão, estavam sem transporte especial.
No início da semana passada, fonte da Câmara de Coimbra disse que o Agrupamento de Escolas Coimbra Centro, responsável pela contratação do serviço, esperava resolver a situação no prazo de “dois a três dias, no máximo”, o que não aconteceu.

Autoria de:

Agência Lusa

