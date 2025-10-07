Duas crianças residentes no concelho de Coimbra, ambas com baixa visão, estão há três semanas sem transporte especial, revelou ontem a mãe dos alunos.

Uma semana depois do ano letivo ter arrancado, Ana Vanessa Antunes tinha afirmado à Lusa que os seus dois filhos, de cinco e sete anos, ambos com baixa visão, estavam sem transporte especial.

No início da semana passada, fonte da Câmara de Coimbra disse que o Agrupamento de Escolas Coimbra Centro, responsável pela contratação do serviço, esperava resolver a situação no prazo de “dois a três dias, no máximo”, o que não aconteceu.

