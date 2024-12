Duas centenas de esculturas dedicadas a São José e Virgem Maria no Bussaco

Duas centenas de esculturas dedicadas a São José e Virgem Maria, datadas entre o século XVI e XXI, vão integrar uma mostra de Natal que estará no Convento de Santa Cruz, no Bussaco, até janeiro, revelou hoje a Fundação.

De acordo com a Fundação Mata do Bussaco, a exposição dedicada a São José e à Virgem Maria conta com esculturas produzidas em materiais como marfim, madeira e cerâmica.

“Estas peças representam diferentes geografias e culturas, com destaque para a arte portuguesa e exemplares provenientes de África, Ásia e Europa”, destaca.

A inauguração da mostra de Natal dedicada a São José e à Virgem Maria está agendada para a tarde de 13 de dezembro, podendo ser visitada até dia 12 de janeiro de 2025.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Fundação Mata do Bussaco refere que a exposição é dedicada a figuras centrais da Sagrada Família e profundamente associadas à época natalícia no mundo de matriz cultural cristã, do qual faz parte a cultura portuguesa.

No entanto, apesar desta identidade religiosa, “o tema foi pensado para transcender a esfera religiosa e alcançar uma dimensão laica, explorando valores universais como a família, pilar fundamental das sociedades”.

“A Fundação presta assim homenagem a todos os pais, recordando e valorizando os desafios que enfrentam para proporcionar o melhor aos seus filhos”, acrescenta.

O conjunto de peças que serão expostas “reflete uma rica diversidade artística” e é fruto de uma colaboração entre a Fundação Mata do Bussaco e várias entidades.

Entre elas, evidencia-se o Museu da Consolata de Fátima, que já tinha colaborado na exposição de crucifixos organizada pela Fundação, no âmbito das celebrações da Páscoa.

“O envolvimento da comunidade local é também uma marca desta iniciativa, com a participação de habitantes das juntas de Freguesia dos concelhos de Mealhada, Mortágua e Penacova, que cederam temporariamente peças do seu acervo pessoal”, informa.

Segundo a Fundação Mata do Bussaco, esta iniciativa reflete o compromisso de aproximar a cultura das populações.