Coimbra

Dois jovens que morreram num acidente esta madrugada são de Condeixa-a-Nova e Cernache

08 de abril de 2026 às 10 h39
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Fogo resultante do despiste propagou-se ao prédio | Foto: Ana Catarina Ferreira

Os dois jovens, com idades de cerca de 20 anos, que faleceram ao início da manhã de hoje no acidente que ocorreu às 6H18 na avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, são oriundos de Condeixa-a-Nova e de Cernache, freguesia do sul do concelho de Coimbra.

Tratou-se de um despiste no sentido descendente daquela avenida, com a viatura a embater numa conduta de gás, que provocou imediatamente um incêndio, que se propagou ao edifício onde se situava a caixa de gás. Duas ocupantes do prédio, com cerca de 30 anos, ficaram gravemente feridas e foram transportadas para os HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra). Um outro passageiro que seguia na viatura conseguiu sair pelo seu próprio pé.

Texto de:António Rosado

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