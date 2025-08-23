diario as beiras
Lousã

Dois jovens de 20 e 23 anos detidos pela PJ como suspeitos do fogo que consumiu parte da serra da Lousã

23 de agosto às 14 h10
"Com uso de chama direta (isqueiro)", os suspeitos atearam o incêndio num terreno rural, que se encontra em pousio e composto por densa vegetação espontânea

Dois jovens de 20 e 23 anos de idade, suspeitos da prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 18 de agosto, na zona da Lousã, acabam de ser identificados e detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro Litoral (composto por PJ, GNR e ICNF).

“Com uso de chama direta (isqueiro)”, os suspeitos atearam o incêndio num terreno rural, que se encontra em pousio e composto por densa vegetação espontânea (herbáceas e silvas), “localizado junto a habitações e nas imediações da grande mancha florestal da Serra da Lousã, explica a PJ em comunicado.

De realçar que, nesse dia, se verificavam condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas muito elevadas e baixa humidade relativa, propícias a causar um incêndio de grandes dimensões, “pelo que só a rápida e eficaz intervenção dos Bombeiros Municipais da Lousã, evitou que isso acontecesse”, consta a PJ. Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

Autoria de:

António Rosado

