Leiria

Dois homens encontrados mortos na Marinha Grande

10 de abril de 2026 às 10 h53
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Segundo fonte da PSP, foi pedida colaboração das autoridades por uma mulher que não sabia do paradeiro do marido | Fotografia: Arquivo

Dois homens foram encontrados mortos na madrugada de hoje na Marinha Grande, suspeitando-se de um quadro de homicídio seguido de suicídio na sequência de um litígio entre senhorio e inquilino, afirmou à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), pelas 02:00 foi pedida colaboração das autoridades por uma mulher que não sabia do paradeiro do marido desde as 18:00 de quinta-feira.

“O marido tinha saído de casa para ir ter com uns inquilinos. Havia um litígio em relação à renda e desocupação do apartamento. A mulher tinha localizado o carro junto ao apartamento e estava preocupada”, explicou a PSP.

A PSP pediu a presença dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande que arrombaram a porta do apartamento, no 7.º andar de um prédio, onde o homem foi encontrado morto na cozinha, “atingido com um objeto perfurante, aparentemente uma faca”, referiu.

O alegado homicida foi encontrado no pátio do 1.º andar do edifício, tendo sido contactada a Polícia Judiciária.

Os corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Leiria.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande esclareceu que o alerta chegou às 02:42, para uma abertura de porta.

No apartamento, foi encontrada uma vítima, um homem de 63 anos, com uma “ferida perfurante no tórax”, tendo o outro homem, de 60 anos, sido localizado num terraço do prédio, declarou.

Texto de:Agência Lusa

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