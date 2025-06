Dois deputados eleitos por Coimbra substituídos no arranque da legislatura

A ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice e o secretário de Estado do Turismo Pedro Machado (AD – PSD/CDS-PP) foram eleitos nas últimas legislativas, mas não vão ocupar os lugares de deputados. Ambos ficaram com mandato suspenso enquanto exercem funções governativas e por essa razão, foram substituídos pelos elementos imediatamente a seguir na lista: Martim Arnaut Syder (que regressa ao Parlamento) e Joana Seabra, que se estreia como deputada. A médica e coordenadora da Unidade de Saúde Familiar (USF) Bairrada, é presidente da concelhia social-democrata de Cantanhede.

Na primeira sessão plenária da nova legislatura, realizada ontem, tomaram posse os nove deputados eleitos pelo círculo de Coimbra nas eleições legislativas: Maurício Marques, Ana Oliveira, Martim Syder e Joana Seabra (AD), Pedro Delgado Alves, Rosa Isabel Cruz e Pedro Coimbra (PS) e Paulo Seco e Eliseu Neves (Chega). Seco também se estreia no papel de deputado e sucede a António Pinto Pereira, que foi o cabeça de lista por Coimbra nas legislativas de 2024, mas que nas últimas legislativas ficou de fora das listas do partido.

Ontem, o Parlmento aprovou quase 30 substituições de deputados e duas renúncias (uma na bancada do Chega com o deputado Francisco Menezes de Lima, eleito pelos Açores, a ser substituído em definitivo por Ana Martins; e na do PS o cabeça de lista pelo Porto e ex-diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, substituído por Isabel Sofia Alves Fernandes).

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 04/06/2025