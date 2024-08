Diretor executivo do SNS visita ULS do Baixo Mondego

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) visitou ontem a Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego.

Nota de imprensa enviada pela administração daquela ULS ao DIÁRIO AS BEIRAS informa que António Gandra d’Almeida reuniu-se com o conselho de administração daquela estrutura de saúde, com sede no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

“[António Gandra d’Almeida] conheceu vários serviços do Hospital Distrital da Figueira da Foz e a área onde vai ser construída a nova Unidade de Convalescença e Hospital de Dia da ULS do Baixo Mondego, tendo sido acompanhado pela presidente do conselho de administração, Ana Raquel Santos, e pelos membros da administração”, frisa a nota.

Na reunião com António Gandra d’Almeida, acrescenta a nota enviada pela ULS do Baixo Mondego, “foram abordados vários assuntos, entre os quais o Plano de Contingência para o verão, os recursos humanos, os projetos a implementar e os investimentos a realizar no contexto da ULS do Baixo Mondego”.

