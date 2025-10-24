A Direção, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV) de Serpins apresentou a demissão conjunta.

Desta forma, o presidente da direção, Fernando Carvalho, bem como a restante equipa, cessam funções nesta associação. Os motivos desta ação ainda estão por esclarecer.

Segundo foi possível apurar, não existiriam suplentes suficientes para substituir os elementos demissionários e, por isso, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, para 22 de novembro, na sede da associação, em sistema aberto com início às 10H00 e encerramento às 12H00.

