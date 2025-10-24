diario as beiras
Lousã

Direção dos bombeiros de Serpins apresenta demissão

24 de outubro às 10 h45
0 comentário(s)
DR

A Direção, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV) de Serpins apresentou a demissão conjunta.

Desta forma, o presidente da direção, Fernando Carvalho, bem como a restante equipa, cessam funções nesta associação. Os motivos desta ação ainda estão por esclarecer.
Segundo foi possível apurar, não existiriam suplentes suficientes para substituir os elementos demissionários e, por isso, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, para 22 de novembro, na sede da associação, em sistema aberto com início às 10H00 e encerramento às 12H00.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de outubro

Prisão preventiva para suspeito de perseguir ex-companheira
24 de outubro

Governo aprova criação de urgências regionais
24 de outubro

Governo transfere 500 ME para pagar dívidas a fornecedores no setor da saúde
24 de outubro

Miguel Oliveira 18.º classificado nos treinos cronometrados do GP da Malásia

Lousã

Lousã
24 de outubro às 10h45

Direção dos bombeiros de Serpins apresenta demissão

0 comentário(s)
Lousã
23 de outubro às 16h39

Lousã: Escritora lança versão em indonésio da obra “O Diretor”

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
23 de outubro às 09h34

Associações unidas na recuperação da Serra da Lousã

0 comentário(s)