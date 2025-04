Direção da PJ continua à procura de soluções para sede em Coimbra

A Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) continua à procura uma solução para as novas instalações da Diretoria do Centro, em Coimbra.

“O diagnóstico está feito e a necessidade é absoluta”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da direção nacional da PJ, lembrando que a Diretoria do Centro está nas mesmas instalações desde 1978, tendo agora mais do triplo do pessoal que tinha naquela época.

No verão de 2022, a PJ encomendou um estudo para avaliar a viabilidade de instalação da sede em Coimbra no antigo quartel do Esquadrão de Lanceiros, numa encosta com entrada pela rua da Sofia e rua de Aveiro. No entanto, segundo a mesma fonte, não foi possível dar seguimento a este projeto.

Para já, a direção nacional continua à procura de “soluções”, sendo certo que, tal como para outras instalações daquela força policial no país, a opção passará sempre passar por adaptar edificado do Estado.

