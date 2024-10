Diogo Rocha candidato à Mesa da Assembleia Magna da AAC

Diogo Rocha, atual coordenador do Gabinete de Apoio ao Estudante da Associação Académica de Coimbra, é candidato à presidência da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra para o mandato 2024/2025.

O jovem, natural de Terras de Bouro, em Braga, faz parte da lista V – Académica de Vanguarda, encabeçada por Carlos Magalhães.

Iniciou o seu percurso académico com a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2020, frequentando atualmente o mestrado em Direito no ramo das Ciências Jurídico Empresariais com menção em Direito Empresarial.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a sua proposta de candidatura assenta em três pilares principais: Visão, Voz e Valores, que nortearão o seu plano de ação para o futuro da AAC. Entre as prioridades, compromete-se a fortalecer a Assembleia Magna, valorizando este espaço como um baluarte da democracia estudantil. Propõe uma Assembleia inclusiva e inovadora nos métodos de trabalho e logística, garantindo acessibilidade e transparência a todos os estudantes. Com um enfoque na descentralização e na representatividade, esta visão procura não apenas preservar, mas também expandir o diálogo e a participação cívica. Assim, a Assembleia Magna transforma-se num reflexo autêntico das vozes e preocupações da comunidade académica, estabelecendo uma base sólida para uma academia mais justa e inclusiva”.

“A Associação Académica de Coimbra, instituição singular, intemporal e incomparável, celebra 137 anos de História, com um legado político que não passa indiferente pelo modo como moldou o rumo do nosso país no passado, indo para além das barreiras físicas da Universidade de Coimbra. Viver a Académica é viver todo o seu património desportivo, cultural e político, almejando a dedicação, excelência e o ecletismo que o losango representa nestas quase 14 décadas de Vida, e eis que surge a sua motivação para a apresentação da candidatura”, é descrito na mesma nota.

O candidato afirma “o seu compromisso em representar a voz dos estudantes na Assembleia Magna, assumindo a candidatura com o objetivo de fortalecer este espaço fundamental da Associação Académica de Coimbra. Compromete-se ainda a garantir que cada estudante tenha uma presença ativa e significativa, honrando o legado e a responsabilidade histórica que a Assembleia Magna representa para a Academia, onde todos os estudantes têm não só uma voz, mas a certeza de que serão ouvidos, servindo este espaço como um verdadeiro exemplo de cidadania ativa, refletindo as diversas realidades que compõem a academia coimbrã”

As eleições estão marcadas para o dia 14 de novembro.