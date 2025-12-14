Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 50 metros mariposa
O nadador Diogo Ribeiro bateu hoje o recorde nacional dos 50 metros mariposa, com 22,48 segundos, durante as eliminatórias da prova dos Nacionais de piscina curta, que decorrem em Leiria.
Diogo Ribeiro, cujo anterior máximo já lhe pertencia (22,69) e tinha sido obtido há um ano nos Nacionais de Tomar, bateu o terceiro recorde nacional nos presentes campeonatos, ao nadar no sábado os 50 metros livres em 21,15 segundos e integrar a estafeta mista do Benfica que bateu o recorde nacional dos 4×50 metros estilos (1.44,20 minutos), juntamente com Miguel Duarte, Rita Barros e Rebeca Leonor.
Igualmente no sábado, Ana Pinho Rodrigues bateu o recorde nacional dos 50 metros bruços, ao baixar pela primeira vez a fasquia dos 30 segundos, conseguindo 29,98.