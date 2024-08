Diogo Cancela “levou” Portugal aos Jogos Paralímpicos de Paris

Diogo Cancela, nadador de Coimbra, foi ontem um dos porta-estandartes de Portugal na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris.

O nadador de Coimbra levou a bandeira de Portugal e representou o país numa das cerimónias com maior simbolismo no mundo do desporto. A par de Diogo Cancela, também a atiradora Margarida Lapa foi porta-estandarte portuguesa.

Além de Diogo Cancela, natural de Miranda do Corvo e atleta da Associação Louzan Natação, o distrito de Coimbra está representado por Telmo Pinão, atleta de paraciclismo natural de Montemor-o-Velho e estudante da Universidade de Coimbra (UC), Tomás Cordeiro, estudante também da UC e atleta de paranatação, e Beatriz Monteiro, atleta de parabadminton na Associação Académica de Coimbra.

Portugal terá em Paris a sua 11.ª participação em Jogos Paralímpicos, onde já conquistou 94 medalhas, estando representado por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.