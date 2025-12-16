Os Linda Martini realizam no início de 2026 uma digressão em clubes que inclui datas em dez localidades portuguesas, incluindo Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu e Tavira, foi hoje anunciado.

A digressão “Liga de Clubes 2026” acontece entre 28 de janeiro e 08 de fevereiro e passa por Lisboa, Leiria, Tavira, São Teotónio, no concelho de Odemira, Torres Vedras, Porto, Aveiro, Viseu, Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, e Coimbra, de acordo com a produtora Radar dos Sons, num comunicado hoje divulgado.

Os concertos estão marcados para 28 de janeiro, em Lisboa na Casa Capitão, 29 de janeiro, em Leiria no Texas Bar, 30 de janeiro, em Tavira na Casa do Povo de Santo Estêvão, 31 de janeiro em São Teotónio na Sociedade Recreativa São Teotoniense, 01 de fevereiro, em Torres Vedras no Bang Venue, 04 de fevereiro, no Porto no Maus Hábitos, 05 de fevereiro, em Aveiro no GreTUA, 06 de fevereiro, em Viseu no Carmo 81, 07 de fevereiro, em Freamunde no Route 66, 08 de fevereiro, em Coimbra no Salão Brazil.

Os bilhetes custam 18 euros em todas as salas, com exceção do GreTUA, “pelo âmbito universitário”, onde custam 15 euros.

“Os mesmos serão colocados à venda ainda durante esta semana; estejam atentos ao instagram da banda @lindamartini e às redes sociais dos clubes”, refere a produtora.

Os Linda Martini surgiram em 2003, ensaiavam nos estúdios Black Sheep, em Lisboa, e iam trabalhando nas canções, até serem editadas num EP, homónimo, em 2005, primeiro de uma discografia que os colocava no punk rock e no pós-rock em português.

O álbum de estreia, “Olhos de Mongol”, chegou em 2006. Seguiram-se “Casa Ocupada” (2010), “Turbo Lento” (2013), “Sirumba” (2016), “Linda Martini” (2018) e “ÊRROR” (2022).

O mais recente, “Passa-Montanhas”, foi editado em janeiro deste ano e é o primeiro álbum gravado pelos Linda Martini desde a saída de Pedro Geraldes e a consequente entrada de Rui Carvalho (Filho da Mãe).

Pedro Geraldes deixou a banda em fevereiro de 2022, pouco antes da edição de “Êrror”. Nessa altura foi substituído por Rui Carvalho, inicialmente tendo em conta apenas a digressão de apresentação do álbum.