diario as beiras
Coimbra

Dia Internacional da Maçã assinalado na terça-feira em Coimbra

20 de outubro às 15 h54
0 comentário(s)
DR

O Exploratório, Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro assinalam na terça-feira o Dia Internacional da Maçã.

A iniciativa contempla, entre as 10:00 e as 13:00, “uma prova e degustação de algumas variedades regionais de maçãs, todas conservadas na Estação Agrária de Viseu”, no Exploratório.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã 821/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Portugal vai assumir presidência da aliança MED9 em 2027
20 de outubro

Ministro diz que propinas são “assunto encerrado” apesar da contestação estudantil
20 de outubro

Centro de Onco-Oftalmologia de Coimbra tratou 85 crianças com tumor maligno
20 de outubro

Dia Internacional da Maçã assinalado na terça-feira em Coimbra

Coimbra

Coimbra
20 de outubro às 16h14

Centro de Onco-Oftalmologia de Coimbra tratou 85 crianças com tumor maligno

0 comentário(s)
Coimbra
20 de outubro às 15h54

Dia Internacional da Maçã assinalado na terça-feira em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
20 de outubro às 14h34

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos

0 comentário(s)