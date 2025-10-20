O Exploratório, Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro assinalam na terça-feira o Dia Internacional da Maçã.

A iniciativa contempla, entre as 10:00 e as 13:00, “uma prova e degustação de algumas variedades regionais de maçãs, todas conservadas na Estação Agrária de Viseu”, no Exploratório.

