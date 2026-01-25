diario as beiras
Coimbra

Dez distritos de Portugal Continental sob aviso laranja devido à chuva e ondulação

25 de janeiro de 2026 às 13 h09
DR

Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases de aviso laranja nos próximos dias devido a agitação marítima ou precipitação, anunciou hoje o IPMA.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja abrangerá agitação marítima em nove destes distritos – a exceção é Vila Real, cujo alerta laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Para hoje, o IPMA deixou ainda o aviso laranja por agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, alertando para ondas de noroeste com cinco a sete metros e podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Hoje estão também em vigor alertas amarelos por precipitação para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Portalegre.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Para segunda-feira, o IPMA lançou o aviso laranja para precipitação em Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.

O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Autoria de:

Agência Lusa

Coimbra

25 de janeiro às 16h42

Coimbra
25 de janeiro às 16h21

Coimbra
25 de janeiro às 13h11

Nacional

25 de janeiro às 16h42

25 de janeiro às 13h09

23 de janeiro às 15h47

