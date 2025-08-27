Dez dias de eventos culturais e associativos na Feira do Ano em Montemor-o-Velho

A edição de 2025 da Feira do Ano de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, propõe dez dias de eventos culturais e associativos, numa festa que celebra a cultura e tradições daquele município do Baixo Mondego.

As festas concelhias abrem no sábado e decorrem até 08 de setembro, com um programa, hoje dado a conhecer à agência Lusa, que inclui mais de 30 espetáculos musicais, em dois palcos, com artistas locais e nacionais, um espaço com 189 expositores, a Feira do Cavalo ou o Grande Prémio Alves Barbosa em ciclismo, entre outras iniciativas.

A programação reserva um dia para cada uma das 11 freguesias do concelho (a exceção é no domingo, dia 31, em que serão celebradas duas) e inclui ainda uma cerimónia de entrega de 86 bolsas de estudo de excelência e mérito (06 de setembro) e a sessão solene comemorativa do feriado municipal de Montemor-o-Velho, a 08 de setembro, uma segunda-feira, último dia da Feira do Ano.

A lista de concertos no palco principal do recinto abre no sábado com Nininho Vaz Maia, seguindo-se, no domingo, Fernando Daniel. A semana continua, dia a dia, com os concertos de Némanus, Plutonio, Matias Damásio, Slow J e Ana Moura.

Anselmo Ralph tem apresentação marcada para sábado, 06 de setembro, e os The Gift encerram a programação musical na noite de 07 de setembro, um domingo.

Dados revelados hoje pelo município de Montemor-o-Velho indicam que o certame terá o Largo da Feira da vila do Baixo Mondego como espaço central da programação cultural e associativa, bem como da mostra de entidades dos setores económico, agrícola e industrial, em dois recintos que totalizam quase 12 hectares, com cinco acessos de entrada livre.

Para além do recinto propriamente dito da Feira do Ano, com exposições e animação musical, com quase quatro hectares, um outro, em anexo, com oito hectares, receberá as feiras agrícola e industrial, a Feira da Roupa Velha e a Feira das Cebolas, atividades equestres, animação infantil e mostra de doçaria regional.

Nos 189 expositores estarão representadas 77 entidades institucionais e de comércio, indústria e serviços, para além de 21 ligados ao artesanato e 44 da mostra agrícola e do espaço rural, maquinaria agrícola e automóvel.

O evento disponibiliza ainda 16 petisqueiras e seis tasquinhas tradicionais, quatro bares temáticos, dois espaços de ‘street food’ (comida de rua) e outros dois de café (um dos serviços sociais do município e outro dos Bombeiros Voluntários locais).

O público terá ainda à disposição 12 pontos de doçaria tradicional, uma pequena feira popular com cinco diversões e 3.400 lugares de estacionamento.

A Feira do Ano é promovida pelo município de Montemor-o-Velho, em parceria com as juntas de freguesia, associativismo concelhio, comunidade intermunicipal da Região de Coimbra ou Turismo Centro de Portugal, entre outros, e o apoio de parceiros privados.