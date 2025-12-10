Dez chefs de referência nacional vão estar no Convento São Francisco, em Coimbra, na sexta-feira, no âmbito de um jantar solidário para apoiar mães e crianças em situação de vulnerabilidade.

Diogo Rocha, Catarina Correia, José Júlio Vintém, Kiko Martins, Noélia Jerónimo, Óscar Geadas, Paulo Queirós, Ricardo Costa, Rui Paula e Vítor Matos são os chefs que vão protagonizar um formato de cozinha ao vivo, com bacalhau e raia, acompanhados por vinho.

O objetivo é angariar fundos para apoiar o projeto social “Banco da Maternidade e da Criança”, da Associação de Defesa e Apoio da Vida (ADAV) de Coimbra.

A ADAV de Coimbra “presta apoio a mães, grávidas e crianças em risco, assegurando resposta social, bens essenciais, acompanhamento e integração, com foco na maternidade, primeiros anos de vida e proteção da infância”, disse hoje a empresa Lugrade, num comunicado enviado à agência Lusa.

O evento, que vai contar com a presença da presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, “procura mobilizar a comunidade gastronómica, parceiros públicos e privados para uma causa focada na proteção da infância e apoio às famílias”.

Citado na nota, Diogo Rocha defende que a iniciativa “é também uma forma de dar visibilidade a quem todos os dias cuida de mães e crianças quando o apoio chega tarde ou não chega de todo.”

Para o chef, “a ADAV faz um trabalho silencioso, mas fundamental, que merece ser conhecido e reforçado”.

Agendado para as 19:00, o jantar, em serviço volante na Sala D. Afonso Henriques do Convento São Francisco, terá também uma breve atuação do cantor conimbricense André Sardet.

Promovido pela Lugrade – Bacalhau de Coimbra e por Diogo Rocha, o encontro assinala ainda os dez anos de parceria entre a marca de Coimbra e o chef estrela Michelin.