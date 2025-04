Detido suspeito de posse de arma proibida e tráfico de droga

O Comando Territorial da GNR de Coimbra, através do Posto Territorial da Lousã e do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, deteve, no passado sábado, dia 19 de abril, “um homem de 42 anos por posse de arma proibida e por tráfico de estupefacientes, no concelho da Lousã”, foi ontem anunciado.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força militar revela que, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares “abordaram um veículo e constataram que, do seu interior, emanava um forte odor a produto estupefaciente”.

No decorrer das diligências policiais, continua o documento, “foi realizada uma revista de segurança e uma busca ao veículo, que permitiram apurar que o suspeito estava na posse de substâncias ilícitas”.

Em sequência, foram apreendidas 158 doses de haxixe, 315 euros em numerário e ainda uma navalha.

