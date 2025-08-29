Detido suspeito de dar “apalpão” em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve um homem, de 55 anos, por suspeita de “importunação sexual”, revelou ontem a força de segurança, acrescentando que os factos remontam à passada quarta-feira, por volta das 09H30, na avenida Doutor Marnoco Sousa.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP explica que “a detenção surgiu num decorrer de um policiamento efetuado por polícias afetos ao MIPP (Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade), naquela zona”.

