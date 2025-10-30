diario as beiras
Detido suspeito de atropelar duas pessoas em Espinho

30 de outubro às 15 h05
DR

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje um homem de 37 anos suspeito de ter atropelado intencionalmente duas pessoas em Espinho, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada, cometidos ao final da tarde de quarta-feira, na cidade de Espinho.

De acordo com a Judiciária, os factos ocorreram na sequência de desentendimentos do suspeito com as duas vítimas, dois homens de 27 e 29 anos, motoristas de reboque e de táxi.

“Motivado pela não execução de um serviço que havia solicitado, o arguido conduziu a sua viatura na direção das vítimas, atingindo-as de forma a provocar-lhes lesões graves que careceram de internamento hospitalar para tratamento cirúrgico”, refere a mesma nota.

O detido, que segundo a PJ tem antecedentes criminais por violência doméstica, vai ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira para interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Autoria de:

Agência Lusa

