Detido pela PJ em Coimbra por alegado abuso sexual de menor em prisão preventiva

Um homem de 40 anos foi detido, em Coimbra, por suspeita da prática de crime de abuso sexual de menores, tendo, depois de primeiro interrogatório judicial, ficado em prisão preventiva, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota publicada na sua página na Internet, a PJ explica que o homem de 40 anos foi detido, em Coimbra, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, “por indícios da prática dos crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, e de pornografia de menores, que vitimaram uma menina de 15 anos”.

O alegado agressor e a vítima conheceram-se ‘online’, nas redes sociais e “iniciaram uma relação de namoro virtual, com o suspeito a fazer passar-se por um jovem da mesma idade”.

Segundo a PJ, a relação virtual passou, depois, para a marcação de um encontro físico, altura em que o homem se deslocou de Coimbra até Lisboa “forçando a vítima a atos sexuais de relevo”.

A menor acabou por contar aos pais que apresentaram queixa no piquete da PJ, em Lisboa que acionou, de imediato, as diligências de investigação, com o apoio da Diretoria do Centro através da estrutura de perícia tecnológica e informática, “que culminaram na detenção do agressor”.

O detido foi sujeito a interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de prisão preventiva informa ainda a PJ.