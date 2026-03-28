A propósito da realização, há umas semanas, do Seminário “O Desporto precisa de todos: como?”, evento anual que nesta edição teve como temática específica “Desporto e Turismo”, trago hoje aqui esta reflexão, nomeadamente, a relação entre estas duas áreas de atividade. Importa dizer que aquele seminário é uma iniciativa da competentíssima Divisão de Desporto e Educação da Câmara Municipal da Mealhada e que representa parte da estratégia e ação que este município pretende para o seu território em termos de desenvolvimento.

A relação entre Desporto e Turismo pode parecer evidente em boa parte daquilo em que estas atividades se interrelacionam, mas pode não ser tão evidente noutros aspetos. Por exemplo, é claro para todos que as competições desportivas são um poderoso motivo para a deslocação de milhares ou milhões de pessoas (ninguém tem dúvidas do impacto de um Campeonato do Mundo de Futebol, de uns Jogos Olímpicos, de um Grande Prémio de Fórmula 1, entre outros).

Quem viaja por estas razões, seja na condição de excursionista (deslocação sem pernoita) ou na de turista (deslocação com, pelo menos, uma noite fora da área de residência habitual), acaba por querer conhecer também a cultura dos territórios de destino: hospitalidade, património histórico e natureza (monumentos, museus, parques, montanha, mar), gastronomia e vinhos (hotéis, restaurantes, quintas), costumes e tradições (eventos religiosos e/ou pagãos, efemérides diversas).

Por outro lado, pode dar-se menos valor a um outro movimento massivo de pessoas, mas que pode ter também grande impacto e que foi muito referido no seminário da Mealhada, um “turismo de formação”, isto é, ligado ao desporto de formação, que “obriga” muitas famílias a deslocarem-se pelo país, ou mesmo internacionalmente, para acompanharem os seus jovens filhos, netos, etc., na p28ática desportiva de qualquer modalidade. Reitero, este é, igualmente, um movimento massivo de pessoas, entre territórios e todo o ano, que pode não estar a ser devidamente aproveitado pelos destinos para se promoverem junto destes públicos, potenciais visitantes em futuras ocasiões, então com um propósito turístico já mais definido (haverá, ou poderá haver, um “marketing turístico para o desporto de formação”?).

Estes são apenas dois exemplos, entre muitos outros que aqui poderia trazer, da evidência da interdependência e complementaridade da relação entre Desporto e Turismo. Juntas, estas atividades criam emprego, geram dividendos económicos, promovem o investimento em infraestruturas, incentivam a hábitos de vida saudável, à inclusão e à aproximação cultural entre pessoas, valorizam a imagem dos destinos, de todas as regiões, convidam à fruição e ao consumo (este, espera-se, sustentável). A Mealhada já percebeu isso, outros territórios da nossa região também, são hoje destinos turísticos desportivos com uma estratégia que se quer vencedora!