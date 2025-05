Despiste provoca vítima mortal em Miranda do Corvo

Um despiste de uma viatura, na localidade de Lobazes, em Miranda do Corvo, provocou esta manhã uma vítima mortal. Segundo foi possível apurar, junto de fonte dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, após o despiste o veículo caiu, por uma ravina, com declive acentuado, para a linha do metrobus.

A vítima mortal, que já tinha falecido aquando da chegada dos operacionais ao local do sinistro, era um homem com 35 anos, natural de Casal do Meio, localidade da União de Freguesias de Semide e Rio Vide (concelho de Miranda do Corvo). O condutor era o único ocupante da viatura que se despistou na Estrada Municipal 633.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra foram mobilizados para a ocorrência 16 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo (12 elementos), GNR e VMER do INEM.